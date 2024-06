Mercato : L'annonce de ce buteur sur son transfert à l'ASSE

Amadou Diawara

Prêté par Augsbourg, Irvin Cardona pourrait continuer l'aventure avec l'ASSE la saison prochaine. Alors que les Verts montent en Ligue 1, le buteur de 26 ans a davantage de chances de resigner. Interrogé sur le sujet, Irvin Cardona a avoué qu'il ne savait pas de quoi son avenir était fait pour le moment.

En difficulté du côté d'Augsbourg lors de la première partie de saison, Irvin Cardona s'est engagé en faveur de l'ASSE au mois de janvier. En effet, l'attaquant de 26 ans est prêté chez les Verts jusqu'à la fin de cet exercice 2023-2024. Toutefois, Augsbourg et l'ASSE n'ont pas négocié d'option d'achat.

Coup dur pour Kylian Mbappé ? https://t.co/vLMrZHa0To pic.twitter.com/xwpGe3cAZG — le10sport (@le10sport) June 2, 2024

Cardona lâche une réponse sur son avenir

Ce dimanche, l'ASSE a validé son ticket pour monter en Ligue 1. Grâce à cette performance, le transfert définitif d'Irvin Cardona chez les Verts serait facilité d'après Le Parisien . Mais quelle est la position du joueur ?

«On va voir ce qui se passe dans le mois qui arrive»