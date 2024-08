Mercato : La prochaine recrue de l’OM va provoquer des problèmes à De Zerbi ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Dans les prochaines heures, l'OM devrait annoncer l'arrivée de Derek Cornelius. Encore inconnu en France, ce défenseur central canadien devrait arriver à Marseille pour 4M€. Sous contrat avec Malmö la saison dernière, le joueur de 26 ans présente de grosses qualités balle au pied, mais aussi quelques défauts qui ont été présentés.

Une recrue de plus ! L’OM va accueillir Derek Cornelius, qui évoluait alors avec Malmö. Le club marseillais va verser près de 4M€ au club suédois pour attirer le défenseur central de 23 ans. Un profil encore très peu connu en France, mais présenté par le compte Nordisk Football.

La bonne pioche de l'OM ?

« Sa vision du jeu est intéressante. Capable d’anticiper les mouvements des attaquants adverses, il est rarement pris de vitesse et bien placé pour intervenir, ce qui fait de lui un joueur très enclin à intercepter les ballons. Son physique est une de ses principales qualités. Rapide et puissant, il sort très vite sur les joueurs adverses pour les prendre de court, ce qui en fait un des meilleurs joueurs d’Allsvenskan en un contre un. Son jeu aérien est également excellent. Il s’impose très souvent grâce à son physique et possède une détente intéressante » a-t-il déclaré lors d’un entretien accordé à Football Club Marseille.

De grosses lacunes pour Cornelius

Mais Cornelius n’est pas sans faille et certaines de ses erreurs pourraient coûter cher à l’OM. « Son agressivité sur le porteur du ballon lui porte parfois préjudice. Le Canadien est donc un joueur qui est susceptible de faire plus de fautes, même s’il a l’intelligence de les faire à des moments opportuns pour ne pas mettre son équipe en danger. Son physique lui crée forcément un certain manque d’agilité le rendant assez peu polyvalent sur une seule action. Ses actions défensives sont donc parfois un peu annihilées face à des joueurs très techniques. Pas vraiment à l’aise avec le jeu long, il est un joueur qui va préférer multiplier les passes courtes plutôt que de renverser ou de trouver ses coéquipiers dans la profondeur. Ce n’est pas forcément une faiblesse, mais ça peut en devenir une puisqu’il ralentit parfois le jeu. » a-t-il déclaré.