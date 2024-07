Mercato : L'OM va boucler un retour colossal, c'est imminent

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Un an après son départ de l'OM, Alexis Sanchez serait tout proche de donner son accord à Pablo Longoria. Libre de tout contrat, l'international chilien serait tenté par un retour et les négociations se poursuivent pour trouver un accord. Il ne resterait plus que quelques détails à régler avant que le joueur ne signe un bail d'un an.

L’OM se montre très actif sur le mercato. Ces derniers jours, Ismaël Koné et Lilian Brassier se sont engagés avec le club marseillais. Mais de nombreux joueurs seraient enclins à évoluer sous les ordres de Roberto De Zerbi et à débarquer malgré le fait que l’OM ne disputera aucune compétition européenne la saison prochaine. C’est le cas d’Alexis Sanchez qui serait prêt à faire son retour.

Longoria prépare une surprise XXL

Selon les informations du journaliste Uriel Lugt, qui avait été le premier à évoquer l’intérêt de l’OM pour Alexis Sanchez, les deux parties seraient tout proches d’un accord. Ce ne serait plus qu’une question de jours avant que le club marseillais règle les derniers détails. Laissé libre par l’Inter, l’ailier de 35 ans pourrait s’engager avec l’OM jusqu’en juin 2025.

Un autre ailier est attendu

En parallèle, l’OM espère obtenir l’accord de Mason Greenwood, un autre ailier. Le joueur de Manchester United serait tenté par une arrivée en France, mais aurait été refroidi par la position de Benoît Payan, le maire de la Ville, qui s’est opposé à sa venue. Méfiance car plusieurs équipes italiennes ont sauté sur l’occasion pour le convaincre.