Mercato : Klopp, Tuchel… Le prochain entraîneur de l’ASSE le fait déjà rêver !

Alors que l'ASSE traverse une période délicate, l'avenir d'Olivier Dall'Oglio est menacé, à tel point que Wilfried Nancy aurait déjà été contacté pour le remplacer. Méconnu du grand public, le coach de Columbus Crew, champion de MLS, a toutefois à un profil très apprécié par l'ancien Stéphanois Patrick Guillou.

Promue en Ligue 1 cette saison, l'ASSE espérait faire bonne figure pour son grand retour dans l'élite. Mais force est de constater, que cela ne se déroule pas comme prévu. Battus par Angers ce week-end (4-2), les Verts sont 16èmes de Ligue 1 et sans surprise, Olivier Dall'Oglio est sous pression. La direction stéphanoise aurait même déjà contacté Wilfried Nancy, le coach de Columbus Crew en MLS. Et selon Patrick Guillou ce serait un énorme coup.

L'ASSE à fond sur Wilfried Nancy ?

« Je me suis tapé des matchs de l'équipe de Wilfried Nancy en MLS. Là, c'était clair. Voilà ce qu'il veut mettre en place et ce qu'il a réussi à mettre en place. C'est plutôt intéressant, mais est-ce que tu peux mettre la même chose en place en Europe avec le football européen ? C'est comme avec Hürzeler à Brighton. Regardez, ce sont les entraîneurs qui essayent. Ce sont les Thomas Tuchel, les Jürgen Klopp ou les Pep Guardiola d'il y a 10-15 ans. Ça va boxer dans cette catégorie-là », lance-t-il auprès de Peuple-Vert avant de poursuivre.

«Ce sont les Thomas Tuchel, les Jürgen Klopp ou les Pep Guardiola d'il y a 10-15 ans»

« Là, on parle, il faut qu'on parle tous avec le même vocabulaire foot. Et quand on va parler d'attaque du half-space ou du game-blind, vous comprendrez qu'à un moment donné, il y a beaucoup d'inspiration . Vous lisez, vous regardez les matchs, et vous vous dites « ah ouais putain ». Puis, vous regardez les résultats aussi. Parce que tu en as aussi des magiciens qui te vendent du football de rêve et qui à un moment donné, tu joues le maintien », ajoute Patrick Guillou.