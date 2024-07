Mercato : «Il kiffe vraiment l’OM», l’énorme révélation sur cette signature

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l’OM a réussi à obtenir la signature de Roberto De Zerbi, de nombreux observateurs se disent impressionnés par le coup réalisé par le club phocéen. Maxime Lopez, formé à l’OM et qui a évolué sous les ordres de l’Italien à Sassuolo, assure d’ailleurs que le nouveau coach marseillais «kiffe vraiment l’OM», et cela ne date pas d’aujourd’hui.

C’est officiel depuis quelques jours, Roberto De Zerbi est le nouvel entraîneur de l’OM. Un très gros coup pour le club phocéen comme l’assure Maxime Lopez, qui a évolué sous les ordres du technicien italien à Sassuolo.



Mercato - OM : Il annonce la fin pour ce transfert https://t.co/dbZUxunhm0 pic.twitter.com/oo1fQTUUIp — le10sport (@le10sport) July 8, 2024

«De Zerbi, il kiffe vraiment l’OM»

« De Zerbi, il kiffe vraiment l’OM ! Moi à l’époque quand j’ai signé à Sassuolo, il me posait déjà des questions sur le Vélodrome etc. Il me demandait si je le voyais bien entraîner là-bas et tout ça. Il aime les ambiances comme ça. Là il arrive dans le club en Europe où il y a le plus d’ambiance selon moi. Il n’y a pas mieux en Europe qu’à Marseille avec les supporters et la ville. C’est quelqu’un d’exigent mais avec la saison qu’on a passée, (je dis on parce que je suis supporter), c’était compliqué donc c’est la meilleure chose que pouvait arriver pour l’OM », a-t-il confié lors d’un Space sur X , avant de poursuivre.

«C’est une très bonne nouvelle»