Mercato : Il a signé au PSG grâce à cette ancienne gloire du club

Amadou Diawara

Formé à Benfica, João Neves s'est engagé officiellement en faveur du PSG ce lundi après-midi. Interrogé sur son transfert, le crack portugais de 19 ans a avoué qu'une ancienne gloire du club rouge et bleu l'avait convaincu de migrer vers le Parc des Princes cet été. Il s'agit d'Angel Di Maria.

Désireux de renforcer son milieu de terrain, le PSG a coché le nom de João Neves il y a plusieurs mois, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Et finalement, le club de la capitale a pu officialiser le transfert du Portugais ce lundi après-midi.

Le milieu de terrain de 19 ans s’est engagé avec le Club jusqu’en 2029. 🔴🔵#WelcomeJoãoNeves — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 5, 2024

João Neves est un nouveau joueur du PSG

Pour finaliser la signature de João Neves, le PSG aurait signé un chèque d'environ 70M€, bonus compris, à Benfica. De surcroit, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a compté sur l'aide précieuse d'un certain Angel Di Maria, qui a excellé au Parc des Princes pendant sept saisons (2015-2022).

«Angel Di Maria m'a dit que j’allais être heureux ici»

Lors d'un entretien accordé à PSG TV, João Neves a avoué qu'Angel Di Maria l'avait convaincu de signer à Paris. « Est-ce que tu as échangé avec des joueurs de Paris avant de venir ? On a une petite idée sur la question quand même… Évidemment, j’ai parlé avec tous les Portugais ! Mais aussi avec Angel Di Maria, qui m’a beaucoup parlé du club. Il ne m’a dit que des bonnes choses et que j’allais être heureux ici », a reconnu le crack portugais de 19 ans.