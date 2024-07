Mercato : C’est fini pour ce transfert, il tue les espoirs de l’OM !

Axel Cornic

Gardien titulaire ces dernières années, Pau Lopez était annoncé tout proche d’un possible départ en ce mercato estival. L’Espagnol, qui avait notamment poussé vers la sortie Steve Mandanda, était censé rejoindre la Serie A et Como fraîchement promu de Serie B. Mais finalement cette union ne devrait pas se faire...

Ça bouge de partout à Marseille ! Depuis le début du mercato, pas moins de cinq recrues sont arrivées à l’OM avec notamment Mason Greenwood ou encore Pierre-Emile Højbjerg. Mais c’est loin d’être terminé, puisqu’une sixième pourrait bientôt arriver avec Valentin Carboni, milieu offensif argentin de 19 ans qui devrait rejoindre l’équipe de Roberto De Zerbi sous la forme d’un prêt avec une option d’achat fixée à 40M€.

Pau Lopez ne rejoindra pas Fabregas à Como

Mais ça s’agite également au niveau des départs et il y a un feuilleton qui nous tient en haleine depuis le début du mercato. Titulaire indiscutable ces dernières années, Pau Lopez a été annoncé tout proche d’un départ, avec l’OM qui a d’ailleurs commencé à activer des multiples pistes pour le remplacer. Mais finalement, l’Espagnol pourrait bien rester à Marseille sous les ordres de Roberto De Zerbi !

« Emil est une excellente signature pour notre équipe »

Car le club de Como, promu dans l'élite italienne et qu’il était censé rejoindre, a finalement décidé de miser sur Emil Audero dont le transfert en provenance de la Sampdoria a couté 6M€. Présent en conférence de presse, Cesc Fabregas a expliqué la raison de ce revirement soudain concernant le joueur de l'OM. « Emil est une excellente signature pour notre équipe » a expliqué le coach du club lombard, d’après Sky Sport. « Il a joué aux plus hauts niveaux du football italien et nous pensons qu'il sera un joueur important pour cette saison et les suivantes. Il grandira avec nous à mesure que nous poursuivons ce projet ambitieux ».