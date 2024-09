Mercato : Ce phénomène veut signer au Real Madrid

Amadou Diawara

Alors qu'il fait le plus grand bonheur de River Plate, Franco Mastantuono aurait alerté à la fois le Real Madrid, le FC Barcelone, Chelsea, Arsenal et Manchester City. Conscient de la situation, le crack argentin de 17 ans privilégierait un départ vers la Maison-Blanche. De son côté, River Plate réclamerait environ 45M€ pour le transfert de Franco Mastantuono.

Ces derniers mois, Franco Mastantuono enchaine les performances XXL avec River Plate. Ce qui n'a pas échappé au Real Madrid. En effet, comme indiqué par Caught Offside, le club mengue aurait coché le nom du crack de 17 ans il y a de plusieurs semaines. D'ailleurs, Florentino Pérez aurait lancé les premières discussions pour mener à bien cette opération.

Mastantuono a la cote en Europe

En plus du Real Madrid, le FC Barcelone serait également sur les traces de Franco Mastantuono. Et à en croire Caught Offside, le numéro 30 de River Plate aurait également la cote en Premier League, étant dans le viseur de Chelsea, Arsenal et de Manchester City. Mais quelle est la position de Franco Mastantuono ?

Mastantuono veut rejoindre le Real Madrid

Selon les informations de Caught Offside, Franco Mastantuono afficherait une forte volonté de rejoindre le Real Madrid, où Carlo Ancelotti a réalisé du très bon travail avec de jeunes joueurs tels que Vinicius Junior, Rodrygo Goes, Endrick, Arda Guler, Eduardo Camavinga et Jude Bellingham ces dernières saisons. De son côté, River Plate voudrait empocher un chèque d'environ 45M€ grâce à la vente de sa pépite de 17 ans.