Mercato : Ce club que l’OM a dégoûté !

Thomas Bourseau

Tout le monde était sur le pont à l’Olympique de Marseille à l’intersaison afin de mettre la main sur Mason Greenwood. Et ce, quand bien même ce transfert polémique n’était pas bien vu par tous et notamment le maire de Marseille. A l’étranger, la Lazio aurait été dégoûté par le choix de l’attaquant anglais.

Mason Greenwood a été l’un des transferts les plus médiatisés du mercato estival. Et pour cause, annoncé très tôt à l’OM, l’ex-promesse du football anglais (23 ans) n’était pas souhaité par le maire de Benoît Payan qui ne voulait pas qu’un homme qui « massacre » sa femme porte le maillot de l’Olympique de Marseille.

Mercato : Le clan Greenwood répond au PSG, la bombe qui va affoler l’OM https://t.co/RDwJp0ngWb pic.twitter.com/vHLDIhgo02 — le10sport (@le10sport) October 1, 2024

L’OM a cassé sa tirelire pour Greenwood

Le tandem Pablo Longoria-Medhi Benatia n’a pas tenu compte des critiques concernant le passé violent et de violeur de Mason Greenwood envers sa compagne Harriet Robson. Le président de l’OM et son conseiller sportif ont déboursé 31M€ à Manchester United pour s’attacher les services de l’ailier formé chez les Red Devils.

La Lazio n’a pas digéré la décision de Greenwood ?

Ce transfert a beaucoup fait parler et a dégoûté un club étranger. Dans la dernière ligne droite du feuilleton Mason Greenwood, la presse italienne faisait état d’un intérêt de la Lazio pour Greenwood. Et d’ailleurs, le club romain aurait été très clair en coulisses : l’Anglais était la priorité du mercato estival. Finalement, Mason Greenwood a choisi l’OM et Roberto De Zerbi au grand dam de la Lazio...