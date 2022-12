Mercato - ASSE : Un transfert est quasiment bouclé, une surprise se confirme

Arthur Montagne

Au bord du gouffre après une nouvelle défaite contre Annecy (1-2) lundi, l'ASSE est toujours ancrée à la dernière place de Ligue 2. Par conséquent, les Verts comptent bien s'activer lors du mercato d'hiver afin de renforcer leur effectif. Dans cette optique, Gaëtan Charbonnier a déjà signé en tant que joker, tandis que Dennis Appiah va débarquer dans les prochaines heures. De nouveaux détails sont dévoilés.

La crise se confirme à l'ASSE. Lanternes rouges de Ligue 2, les Verts n'ont visiblement pas profité de la trêve pour se remettre à l'endroit. Et pour cause, la défaite contre Annecy (1-2) enfonce encore un peu plus le club du Forez que se retrouve au bord du gouffre. C'est la raison pour laquelle Laurent Batlles a réclamé des renforts après le match. « Le mercato commence au mois de janvier, on aura le temps d’en parler. Aujourd’hui, on n'a pas un groupe étoffé, on a beaucoup de jeunes aussi. Il faut montrer de l’ambition, étoffer ce groupe. Les dirigeants en sont conscients et on va essayer de construire un groupe plus homogène », a lâché le coache de l'ASSE à beIN SPORTS .

Un contrat de deux ans et demi pour Appiah ?

Et Laurent Batlles devrait être entendu puisque Gaëtan Charbonnier a déjà débarqué et Dennis Appiah devrait être la prochaine recrue de l'ASSE comme révélé par Ouest-France . Une annonce inattendue et une autre surprise est révélée dans cette opération puisque selon les informations de France Bleu , le défenseur du FC Nantes devrait s'engager pour deux ans et demi, une durée assez longue compte tenu de la précarité de la situation de l'ASSE. Néanmoins, les Verts ayant déjà recruté un joker, Dennis Appiah ne pourrait être disponible qu'à partir du 1er janvier et ratera donc la réception de Caen le 30 décembre.

