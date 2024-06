Mercato - ASSE : Un premier gros transfert pour la Ligue 1 ?

Benjamin Labrousse

L’ASSE a validé sa montée en Ligue 1. Désormais, le club stéphanois va chercher à bâtir un effectif capable de se maintenir, et pourrait pour cela aller piocher en Ligue 2. Grand artisan de la belle saison réalisée par le Paris FC, Ilan Kebbal serait dans le viseur du club stéphanois.

L’ASSE aura connu une saison palpitante. Après des barrages aux scénarios fous face au FC Metz, le club du Forez a obtenu sa remontée en Ligue 1. Désormais, le mercato estival va être scruté avec attention du côté des dirigeants stéphanois. A la recherche d’éléments offensifs, les Verts pourraient jeter leur dévolu sur Ilan Kebbal.

L’ASSE sur Ilan Kebbal

A en croire les dernières informations divulguées par But ! Saint-Étienne , le joueur du Paris FC est sur les tablettes de l’ASSE, et serait même l’une des grandes priorités en attaque. Désormais, reste à savoir si les deux clubs arriveront à se mettre d’accord.

« Maintenant, on verra »