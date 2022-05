Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le constat de Dupraz sur les recrues hivernales !

Publié le 14 mai 2022 à 1h00 par La rédaction

Alors et toujours en difficulté au classement de Ligue 1 (18ème), l'ASSE avait fait appel à Pascal Dupraz cet hiver en offrant à l'entraîneur plusieurs recrues hivernales. Le coach des Verts est revenu sur le mercato hivernal stéphanois.

L'hiver dernier, l’ASSE pointait à la toute dernière place de Ligue 1. Triste constat pour ce club emblématique du Forez qui décidait alors de modifier radicalement son effectif pour tenter de remonter dans le classement après avoir fait appel à Pascal Dupraz en décembre dernier pour mener à bien l'opération maintien. Son entraineur, Pascal Dupraz, s'est livré sur les choix hivernaux opérés par l'ASSE.

«Il était judicieux de recruter en nombre pour redynamiser»