Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel est totalement résigné…

Publié le 28 août 2021 à 4h00 par A.M.

Conscient de la situation économique de l'ASSE, Claude Puel ne s'attend pas à des renforts d'ici la fin du mercato le 31 août prochain.

Entre des soucis financiers et un processus de vente bien enclenchée, l'ASSE n'a pas pu s'activer de manière concrète cet été. Aucune recrue n'a débarqué, Claude Puel se contentant des retours de prêts de Mickael Nadé, Aleksandros Katranis ou encore Jean-Philippe Krasso. Dans le sens des départs, Kévin Monnet-Paquet, Mathieu Debuchy, Jessy Moulin et Rayan Souici sont partis tandis que les prêts de Panagiotis Retsos, Pape Cissé et Anthony Modeste ont pris fin. Interrogé sur le mercato, Claude Puel ne s'attend d'ailleurs à aucun mouvement d'ici le 31 août, mais rappelle que l'ASSE a préparé l'avenir en blindant certains jeunes.

«On doit faire face à une situation financière délicate»