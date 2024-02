Mbappé - PSG : Un coup historique avant d’aller au Real Madrid ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors qu’il dispute sa septième et peut-être dernière saison au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé affole les compteurs, atteignant la barre des 20 buts en Championnat le week-end dernier à l’occasion du déplacement à Strasbourg (2-1). L’international français peut viser du lourd et de nouveaux records avant un éventuel départ vers le Real Madrid.

C’est la grande question qui taraude à nouveau les passionnés du ballon rond : Kylian Mbappé va-t-il quitter le PSG l’été prochain ? Actuellement dans sa dernière année de contrat, l’international français de 25 ans a les cartes en main pour son avenir et se dirigerait vers le Real Madrid à en croire plusieurs sources, dont Le Parisien qui annonçait le week-end dernier que le président Florentino Pérez est cette fois-ci proche de sortir gagnant d’un dossier ouvert il y a plus de dix ans, lorsque Mbappé n’était qu’un enfant. La septième saison du crack bondynois au PSG pourrait donc être sa dernière, l’occasion pour lui de frapper un dernier grand coup, et il est bien parti pour.

20 buts en 19 matches, personne n’a fait mieux en 50 ans

En inscrivant son 20e but de la saison à l’occasion de sa 19e apparition en Ligue 1 à Strasbourg (2-1) samedi dernier, Kylian Mbappé est lancé sur les bases d’une saison historique comme l’a détaillé la LFP sur son site officiel. Et pour cause, aucun autre joueur n’a réalisé cette performance plus rapidement sur les cinquante dernières années, depuis Josip Skoblar qui avait atteint la barre des 20 réalisations au bout de sa 18e apparition en Championnat lors de la saison 1970-71. Depuis, seuls Zlatan Ibrahimovic (2015-16), Edinson Cavani (2016-17) et déjà Kylian Mbappé (2018-2019) se sont rapprochés d’une telle performance avec 20 buts en 19 matches.

Le record de Papin en ligne de mire ?

Sauf blessure ou longue suspension, Kylian Mbappé prend en tout le chemin d’un sixième sacre comme meilleur buteur de Ligue 1, une performance qui l’amènerait à battre le record qu’il partage depuis la fin de la saison dernière avec Jean-Pierre Papin, cinq fois meilleur buteur sous le maillot de l’OM entre 1988 et 1992. Kylian Mbappé a quant à lui inscrit 29 buts au cours de l’exercice 2022-23, 28 en 2021-22, 27 en 2020-21, 18 lors de la saison 2019-20 stoppée brusquement par le Covid-19 et 33 en 2018-19.

Skoblar détrôné ?