Le RC Lens perd ses stars, le vestiaire annonce du lourd

Hugo Chirossel

Cet été, le RC Lens a perdu Seko Fofana et Loïs Openda, deux grands artisans de sa très bonne saison dernière, à l’issue de laquelle ils ont terminé deuxième de Ligue 1. Malgré tout, Angelo Fulgini se dit confiant sur la capacité des Sang et Or à performer sans ces deux joueurs cette année. Pour lui, c’est surtout le collectif qui fait la force des Lensois.

Deuxième de Ligue 1, à seulement un point du champion, le PSG, le RC Lens a impressionné la saison dernière. Mais alors qu’ils s’apprêtent à retrouver la Ligue des champions, les Sang et Or vont devoir composer avec les départs de deux joueurs majeurs. Le capitaine Seko Fofana, parti à Al-Nassr en Arabie Saoudite, et Loïs Openda, qui après seulement une saison passée à Lens a préféré prendre la direction du RB Leipzig, en Bundesliga.

« Ici, c’est vraiment le collectif qui prime »

Deux grandes pertes qui ne découragent pas le RC Lens pour autant. Comme l’a confié Angelo Fulgini dans un entretien accordé à Free Ligue 1 , c’est le collectif qui fait la force des Sang et Or . « Je dirais pas un chantier, mais c’est de faire sans. De continuer à faire ce que l’on sait faire, être fort collectivement. Ici, c’est vraiment le collectif qui prime », a déclaré l’ancien joueur d’Angers.

« Ce qui a fait de nous une très grosse équipe l’année dernière, c’est qu’on était tous ensemble »