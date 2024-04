Le PSG veut une star, sa famille peut tout gâcher

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Comme annoncé par le 10Sport.com il y a maintenant plusieurs mois, Bernardo Silva est très apprécié de Luis Campos. Le conseiller sportif du PSG a tenté de le recruter plusieurs fois, mais Manchester City n'a eu de cesse de sortir les barbelés. Alors qu'une nouvelle opportunité pourrait se présenter cet été, le milieu de terrain portugais pourrait choisir une autre destination.

Chargé du recrutement, Luis Campos pourrait tenter de ramener au PSG l'un de ses anciens protégés. Le Portugais pourrait revenir à la charge pour Bernardo Silva, qu'il avait côtoyé lors de son passage à l'AS Monaco.

Bernardo Silva ciblé par Luis Campos

Comme annoncé par le 10Sport.com, Bernardo Silva est tenté par une arrivée au PSG. Mais selon Joao Felix, le joueur de Manchester City pourrait recaler le club parisien et filer à Barcelone pour des raisons familiales.

Une préférence pour Barcelone ?