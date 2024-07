Le PSG va lâche un joueur «exceptionnel» ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est probablement le dossier qui fait le plus parler sur le mercato du PSG. En effet, à l'issue d'une saison très réussie en prêt au RB Leipzig, Xavi Simons est très convoité sur le marché. Un départ semble désormais l'option la plus probable pour l'international néerlandais, fortement convoité par le Bayern Munich. Et le directeur sportif du club munichois, Max Eberl, évoque d'ailleurs ce dossier.

Eberl évoque la piste Xavi Simons

« Je l’ai amené à Leipzig… Nous avons vu en Bundesliga et à l’Euro que c’est un footballeur exceptionnel. Nous essayons tout pour avoir un effectif au top pour la nouvelle saison », lâche le dirigeant bavarois au micro de Welt AM Sonntag, avant de se prononcer sur l'avenir de Joshua Kimmich, annoncé dans le viseur du PSG.

«C’est un footballeur exceptionnel»

« L’avenir de Joshua Kimmich ? Bien sûr, toujours ouvert chez nous. Il lui reste encore un an de contrat. Nous avons convenu que nous nous parlerions après ses vacances », ajoute Max Eberl.