Kylian Mbappé : La solution trouvée par le PSG pour l'oublier !

Lors du dernier mercato estival, c'est une page de l'histoire du PSG qui s'est tournée. En effet, après 7 ans passés avec le club de la capitale, le capitaine de l'équipe de France n'a pas souhaité prolonger son contrat et c'est donc libre qu'il a rejoint le Real Madrid. Le PSG a alors dû remplacer Mbappé et pour cela, Luis Enrique a préféré donner la priorité au collectif.

En 2017, le PSG accueillait Kylian Mbappé, déboursant alors la somme de 180M€ pour l'arracher à l'AS Monaco et devancer le Real Madrid. Intéressée à l'époque, la Casa Blanca a donc attendu jusqu'en 2024 pour mettre la main sur l'international français. Mbappé est ainsi aujourd'hui un joueur merengue, laissant derrière lui un grand vide à Paris. Pour le club de la capitale, ce départ de Mbappé a été une énorme perte financière et sportive. En effet, ce sont plus de 40 buts qui étaient garantis par saison avec le désormais joueur du Real Madrid. Le remplacer n'allait donc pas être simple, mais le PSG a visiblement trouvé la solution.

« Vous ne pouvez pas le remplacer directement »

Recruté cet hiver, Khvicha Kvaratskhelia pourrait être celui qui pourrait faire oublier Kylian Mbappé. Mais l'été dernier, le club de la capitale n'a fait venir personne pour remplacer le Français. Et pour cause, la priorité a été donnée au collectif. Dans un entretien accordé au Times, Vitinha, milieu de terrain du PSG, a expliqué à propos de l'après Mbappé : « Nous n'avons aucun problème à en parler. Kylian est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur. Nous savions que ça allait être difficile. Vous ne pouvez pas le remplacer directement. Vous le remplacer avec l'équipe ».

« Je pense que nous sommes meilleurs »

« C'est ce que vous avons fait. Mais ça prend du temps. Je pense que nous sommes meilleurs et nous l'avons déjà montré. Parfois, les buts ne viennent pas mais nous avons des attaquants excellents », a conclu Vitinha. A voir si cela sera la bonne solution pour le PSG afin de remplacer Kylian Mbappé.