Kylian Mbappé : La rupture fatale avec une superstar !

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé ne sera plus sous les ordres de Xabi Alonso au Real Madrid. Au lendemain de la défaite contre le FC Barcelone en finale de la Supercoupe d’Espagne, le club madrilène a officialisé l’éviction du technicien espagnol. Les mauvais résultats ainsi que sa relation tumultueuse avec Vinicius Jr ont fini par avoir raison du coach de 44 ans.

Xabi Alonso au Real Madrid, c’est terminé. Après la défaite en finale de la Supercoupe d’Espagne contre le FC Barcelone (3-2), le club madrilène a annoncé le départ du technicien espagnol avec effet immédiat. Le coach de 44 ans n’entraînera donc plus Kylian Mbappé. Il faut dire que l’entraîneur n’était pas spécialement apprécié de certains cadres.

La relation avec Vinicius Jr a eu raison de Xabi Alonso Comme le rapporte AS, la mauvaise relation avec Vinicius Jr a fini par être fatale à Xabi Alonso. Le Real Madrid s’est toujours rangé derrière l’international auriverde dans les différends qui opposaient les deux hommes. La série de mauvais résultats en fin d’année n’a pas non plus joué en faveur du coach de la Casa Blanca.