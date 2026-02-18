«Il n’a pas été honnête» : Un dirigeant du PSG clashé par un joueur dans la presse

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Parfois, la parole d'un jour peut ne pas être celle du lendemain. Ce joueur l’a appris à ses dépens au PSG, apprenant que sa direction ne comptait plus sur lui après avoir été pourtant informé du contraire dans un premier temps. Une volte-face qu’il ne digère toujours pas.

Depuis son rachat par le Qatar en 2011, le PSG est entré dans une nouvelle ère, et ce changement fut brutal pour certains joueurs. Désireuse d’enrôler de prestigieuses recrues au début du projet, comme Thiago Motta, Maxwell, Zlatan Ibrahimovic ou encore Thiago Silva, la direction a incité plusieurs membres du club à aller voir ailleurs. Cela a notamment été le cas pour Marcos Ceará, quittant le PSG en 2012.

Un joueur regrette d’avoir été « poussé dehors » par le PSG Dix ans plus tard, le latéral droit brésilien, arrivé dans la capitale en 2007, regrettait toujours les conditions de son départ. « Mon plus gros regret ? D'avoir été poussé dehors quand QSI est arrivé (en 2011). J'étais capitaine du PSG et Leonardo m'avait téléphoné pour me prévenir de l'arrivée d'Ancelotti et me dire qu'il comptait sur moi pour ce projet. Mais il n'a pas été honnête car il cherchait à recruter Daniel Alves ou Maicon », a-t-il confié en 2022, interrogé par L’Équipe.