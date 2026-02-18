«Il n’a pas été honnête» : Un dirigeant du PSG clashé par un joueur dans la presse

Parfois, la parole d'un jour peut ne pas être celle du lendemain. Ce joueur l’a appris à ses dépens au PSG, apprenant que sa direction ne comptait plus sur lui après avoir été pourtant informé du contraire dans un premier temps. Une volte-face qu’il ne digère toujours pas.
Depuis son rachat par le Qatar en 2011, le PSG est entré dans une nouvelle ère, et ce changement fut brutal pour certains joueurs. Désireuse d’enrôler de prestigieuses recrues au début du projet, comme Thiago Motta, Maxwell, Zlatan Ibrahimovic ou encore Thiago Silva, la direction a incité plusieurs membres du club à aller voir ailleurs. Cela a notamment été le cas pour Marcos Ceará, quittant le PSG en 2012.
Un joueur regrette d’avoir été « poussé dehors » par le PSG
Dix ans plus tard, le latéral droit brésilien, arrivé dans la capitale en 2007, regrettait toujours les conditions de son départ. « Mon plus gros regret ? D'avoir été poussé dehors quand QSI est arrivé (en 2011). J'étais capitaine du PSG et Leonardo m'avait téléphoné pour me prévenir de l'arrivée d'Ancelotti et me dire qu'il comptait sur moi pour ce projet. Mais il n'a pas été honnête car il cherchait à recruter Daniel Alves ou Maicon », a-t-il confié en 2022, interrogé par L’Équipe.
« J'aurais progressé en jouant avec des joueurs plus professionnels »
« Je le regrette car j'aurais pu contribuer à ce changement de mentalité. J'étais prêt, j'avais envie, poursuit Ceará. J'aurais progressé en jouant avec des joueurs plus professionnels, plus performants... J'ai refusé une proposition de Saint-Étienne et je suis rentré au Brésil (à Cruzeiro, en 2012). » Ni Daniel Alves, ni Maicon n’avait finalement rejoint le PSG, misant sur Christophe Jallet et Gregory van der Wiel pour le flanc droit de sa défense.
Marcos Ceará estimait à l’époque que sa simplicité avait pu lui jouer des tours durant sa carrière : « Je n'ai jamais exploité mon image, jamais eu d'attaché de presse par exemple. Ce n'était pas mon style. Je crois que ça m'a desservi d'une certaine façon. J'étais concentré sur le terrain, pas sur le marketing. J'aurais peut-être mérité une plus grande reconnaissance, surtout au Brésil, où j'ai longtemps espéré une convocation. Mais il y avait de la concurrence avec Cafu, Maicon, Daniel Alves... J'ai été pré-convoqué une fois par Dunga (en 2007), mais je me suis blessé à la cheville. »