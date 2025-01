Il annonce «quelque chose de très spécial» pour le prochain transfert du Real Madrid !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En fin de contrat à la fin de la saison avec Liverpool, Trent Alexander-Arnold pourrait bien changer d'air l'été prochain. Le défenseur anglais est la cible privilégiée du Real Madrid et sa signature est très attendue. Pourtant il est encore possible de le voir prolonger son aventure avec le club anglais. Son profil correspond parfaitement aux attentes des dirigeants madrilènes et Gary Lineker le pousse à signer au Real Madrid.

Présent à Liverpool depuis qu'il a commencé à jouer au foot à l'âge de 4 ans, Trent Alexander-Arnold a forcément un attachement particulier avec le club anglais. L'arrière gauche de 26 ans est considéré comme l'un des meilleurs joueurs à son poste à l'heure actuelle et le voir signer au Real Madrid serait une suite logique des choses. Légende du foot anglais, Gary Lineker le verrait bien porter le maillot blanc.

Un transfert très attendu

Visé par le Real Madrid qui n'a pas hésité à lui faire une énorme proposition, Trent Alexander-Arnold a déjà confié un certain intérêt à l'idée de rejoindre le club espagnol. « Trent adorerait être là. Ils l'adoreraient, ils apprécieraient son incroyable palette de passes. C'est un joueur merveilleux, il s'intégrerait parfaitement et aurait beaucoup de succès. Ils ne se focaliseraient pas sur sa défense, ce que nous faisons trop souvent ici. J'ai moi-même déménagé en Espagne et jouer pour le Real Madrid ou le Barça est quelque chose de très spécial. Peu importe la force et la richesse de la Premier League, les grands du monde continuent d'aller au Barça et au Real Madrid » déclare Gary Lineker d'après des propos rapportés par Marca.

Une opération bouclée en hiver ?

Alors que le mercato hivernal vient d'ouvrir ses portes, Trent Alexander-Arnold gagne forcément un peu plus d'attention. Le Real Madrid veut profiter de cette période pour finaliser l'opération avec le défenseur. Le club de la capitale n'hésiterait pas à proposer un salaire plus qu'alléchant pour le convaincre.