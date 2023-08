Guendouzi sait enfin quand il va quitter l’OM

Axel Cornic

Annoncé sur le départ depuis plusieurs jours déjà, Mattéo Guendouzi devrait découvrir un nouveau championnat en ce mercato, en signant en faveur de la Lazio. L’Olympique de Marseille devrait encaisser 18M€ bonus compris, mais des légers désaccords semblent ces dernières heures avoir retardé les négociations autour du transfert de l’international français.

Les derniers doutes ont été balayés au fil des heures. A deux ans de la fin de son contrat, Mattéo Guendouzi devrait quitter l’OM à moins d’un énorme rebondissement. Un accord total aurait en effet été trouvé avec la Lazio, qui devrait débourser 13M€ plus 5M€ de bonus pour s’attacher les services du milieu de terrain.

Un transfert retardé ?

En Italie, on a toutefois annoncé ce mardi qu’un détail bloquait encore les négociations. Selon Il Messaggero , l’OM aurait particulièrement insisté pour que les commissions d’agent soient prises en charge par la Lazio, qui de son côté assurait le contraire. Un quiproquo qui semble finalement avoir allongé les temps de cette opération, qui n’a pourtant jamais vraiment été en danger.

Guendouzi attendu à Rome ce mercredi

Tout devrait finalement s’arranger ! D’après les informations de Gianluca Di Marzio, un souci « administratif » aurait effectivement retardé le transfert de Mattéo Guendouzi, qui devrait pourtant être officialisé dès ce 30 aout. Le joueur serait en effet attendu à Rome dans la journée de mercredi pour y passer sa visité médicale et signer un contrat de cinq ans, avec un salaire qui devrait tourner autour des 3M€ par an.

Il retrouvera un coach qui l’a fortement voulu

En Italie on assure qu’un homme aurait particulièrement insisté pour l’avoir à la Lazio et il s’agirait de Maurizio Sarri. Ses dirigeants lui auraient proposé plusieurs fois ces dernières semaines Lazar Samardžić, en instance de départ du côté de l’Udinese. Le technicien italien aurait toutefois résisté et toujours insisté avec Guendouzi, un joueur qu’il avait vraisemblablement découvert lorsqu’il a explosé du côté d’Arsenal.