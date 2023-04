EXCLU - Mercato : Strasbourg et le TFC chassent une bonne affaire de Ligue 1

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Dans le sprint final de la Ligue 1, plusieurs clubs préparent déjà la saison à venir. Même si la priorité est d’obtenir le maintien le plus tôt possible, nombreuses sont les écuries à se positionner sur des dossiers en vue du mercato estival. Selon nos sources, le Racing Club de Strasbourg et le Toulouse Football Club pensent à la même piste. Un attaquant qui arrive en fin de contrat.

En s’imposant à Reims (0-2), Strasbourg s’est offert un sacré bol d’air. La bande à Gameiro, 15e, reprend espoir dans une course au maintien qui commence à se tendre dangereusement. Si Angers est condamné et qu’Ajaccio et Troyes ne vont pas tarder à les rejoindre, il reste encore de l’espoir pour la quatrième et dernière place maudite de cette saison 2022-2023. En effet, cette année, les quatre dernières équipes iront en Ligue 2, sans passer par les barrages. Un peu plus haut au classement, Toulouse aussi a réalisé un super coup en s’imposant à Lorient (0-1), se rapprochant ainsi de la fameuse barre des 42 points, synonyme de maintien.

El Idrissy dans le viseur

Strasbourg et Toulouse, au duel pour se maintenir en Ligue 1, sont également en concurrence sur le terrain du mercato. En effet, selon nos sources, le Racing et le TFC pensent au même joueur pour cet été. Il s’agit de l’attaquant de l’AC Ajaccio, Mounaïm El Idrissy. A 24 ans, le buteur de l’ACA réalise une belle saison puisqu’il totalise 6 buts et 1 passe décisive en 29 rencontres. Un profil qui plaît à Strasbourg comme à Toulouse, positionnés sur le dossier.

Encore un an de contrat

Mounaïm El Idrissy n’est pas un joueur libre à l’issue de la saison. Selon nos sources, son bail avec l’AC Ajaccio prendra fin à l’issue de l’exercice 2023-2024. Avec la descente du club bastiais, plus cette situation contractuelle favorable à un départ, b Idrissy a de très grandes chances d’être transféré à moindre frais cet été. Le Racing Club de Strasbourg, comme le Toulouse Football Club, aimeraient en profiter.