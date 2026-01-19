Doué - Barcola : Le PSG refait le coup sur le mercato !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En 2023 et 2024, le PSG s’était attaché les services de Bradley Barcola et de Désiré Doué. Si les deux Français ont comme point commun le fait d’être considérés comme deux énormes talents de Ligue 1 avant leur recrutement, ces derniers sont également très modulables pour Luis Enrique, tout comme Dro Fernandez, le nouvel arrivant du côté du club parisien.

Depuis plusieurs années déjà, le PSG s’est distingué sur le marché des transferts. En effet, l’époque des stars est révolue, et Paris cherche à développer son effectif par l’intermédiaire de jeunes joueurs prometteurs. Ainsi, au cours des dernières années, le PSG a notamment recruté des jeunes talents français comme Lucas Chevalier, Désiré Doué, ou encore Bradley Barcola.

Doué et Barcola incarnent la polyvalence Désiré Doué comme Bradley Barcola ont en plus d’avoir la même nationalité et de venir de Ligue 1, un aspect en commun. Les deux jeunes joueurs sont ainsi capables d’évoluer à plusieurs postes. Un pré-requis que Luis Enrique attend au tournant concernant ses nouvelles recrues.