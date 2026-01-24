Didier Deschamps passe un coup de fil pour un transfert : «On te veut»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Avant de s'imposer comme sélectionneur de l'équipe de France depuis 2014, Didier Deschamps a également connu une belle réussite sur le banc des clubs par lesquels il est passé. Notamment à l'OM où il avait réussi à se montrer convaincant pour boucler plusieurs transferts.

Considéré comme l'un des références à son poste en Ligue 1, Souleymane Diawara quittait les Girondins de Bordeaux en 2009 après avoir remporté le titre. L'international sénégalais s'engageait avec l'OM, où il allait également triompher en Ligue 1. Un transfert bouclé grâce à l'intervention de Didier Deschamps, alors entraîneur à Marseille.

Deschamps a convaincu Diawara de signer à l'OM « Marseille ? J’ai toujours été fan de l’OM depuis tout petit, depuis l’époque de Chris Waddle, Francescoli… C’est vrai que quand j’étais à Bordeaux, j’étais loin d’imaginer de signer à l’OM. Avant Marseille, je devais aller au FC Séville. Ça ne s’est pas fait entre dirigeants… Il y avait le PSG de Charles Villeneuve. Ça ne s’est pas fait et j’entends Marseille qui vient derrière », confie-t-il au micro du podcast des Légendes sur Europe 1, avant de poursuivre.