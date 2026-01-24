Didier Deschamps passe un coup de fil pour un transfert : «On te veut»

Avant de s'imposer comme sélectionneur de l'équipe de France depuis 2014, Didier Deschamps a également connu une belle réussite sur le banc des clubs par lesquels il est passé. Notamment à l'OM où il avait réussi à se montrer convaincant pour boucler plusieurs transferts.
Considéré comme l'un des références à son poste en Ligue 1, Souleymane Diawara quittait les Girondins de Bordeaux en 2009 après avoir remporté le titre. L'international sénégalais s'engageait avec l'OM, où il allait également triompher en Ligue 1. Un transfert bouclé grâce à l'intervention de Didier Deschamps, alors entraîneur à Marseille.
Deschamps a convaincu Diawara de signer à l'OM
« Marseille ? J’ai toujours été fan de l’OM depuis tout petit, depuis l’époque de Chris Waddle, Francescoli… C’est vrai que quand j’étais à Bordeaux, j’étais loin d’imaginer de signer à l’OM. Avant Marseille, je devais aller au FC Séville. Ça ne s’est pas fait entre dirigeants… Il y avait le PSG de Charles Villeneuve. Ça ne s’est pas fait et j’entends Marseille qui vient derrière », confie-t-il au micro du podcast des Légendes sur Europe 1, avant de poursuivre.
«Deschamps qui t’appelle…»
« Le club de mes rêves qui vient et il me dit "on te veut". Deschamps qui t’appelle… T’as Laurent Blanc à Bordeaux et deux ans après il y a Deschamps qui t’appelle. Marseille, ça reste Marseille. Marseille on ne peut pas refuser. Il m’appelle et je lui dis ‘coach, je suis chaud, je suis d’accord pour venir à Marseille. Maintenant, il faut vous entendre avec les Girondins de Bordeaux’. C’était un peu compliqué, mais ils ont trouvé un terrain d’entente et c’est pour ça que je finis à Marseille », ajoute Souleymane Diawara.