Deux attaquants veulent signer au PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Toujours en quête de sang neuf pour son recrutement, le PSG a notamment des vues sur deux jeunes cracks offensifs de Ligue 1 : Bradley Barcola et Elye Wahi, qui évoluent respectivement à l’OL et Montpellier. Et à en croire les dernières révélations, l’intérêt est réciproque dans ces dossiers.

Après Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte, Cher Ndour, Kang-In Lee et Lucas Hernandez, qui sera la prochaine recrue du PSG en cette période de mercato estival ? Luis Campos envisage notamment d’attirer plusieurs profils dans le secteur offensif, qui pourrait bientôt devenir orphelin de Kylian Mbappé.

Le PSG vise Barcola

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le PSG a fait parvenir une première à cet effet pour Bradley Barcola (20 ans, OL). D’ailleurs, Sports Zone en remet une couche en évoquant un accord avec l’international espoirs, bien décidé à rallier la capitale cet été.

Wahi voulait le PSG…