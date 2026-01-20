Désastre à l'OM : C'est confirmé !

Axel Cornic

Les départs s’enchainent à l’Olympique de Marseille, puisqu’après Robinio Vaz et Pol Lirola, c’est Ulisses Garcia qui aurait les valises prêtes. Selon nos informations Neal Maupay est également en instance de départ, mais l’une des principales pistes pour son avenir semble avoir pris du plomb dans l’aile depuis quelques jours.

Il semblait avoir le profil parfait pour le football prôné par Roberto De Zerbi. Recruté en aout 2024, Neal Maupay a fait bonne impression pour sa première saison à l’OM. Mais l’état de grâce est rapidement fini, puisque l’attaquant était déjà annoncé proche d’un départ lors du dernier mercato estival.

Maupay sur le départ Il n’est finalement pas parti, mais nous vous avons révélé en exclusivité sur le10sport.com que ses plans ont changé, puisqu’il n’a clairement pas sa place à l’OM. Les derniers mois l’ont prouvé, puisque Maupay n’a été inséré dans la liste pour la Ligue des Champions et n’a joué qu’une toute petite minute en Ligue 1.