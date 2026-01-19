Transfert avec Greenwood : C'est déjà fini à l'OM ?

Axel Cornic

Ça se bouscule à l’Olympique de Marseille en ce mercato hivernal, puisqu’après le départ de Robinio Vaz et Pol Lirola, d’autres joueurs pourraient quitter le club. Mais Medhi Benatia et Pablo Longoria semblent également être à l’affût des belles occasions et c’est le cas en Amérique du Sud, avec la nouvelle pépite du football colombien.

Nous sommes déjà à plus de la moitié du mercato et on attend toujours la première recrue hivernale de l’OM. Car la deuxième partie de saison s’annonce chargée et Roberto De Zerbi a besoin de renforts, notamment pour faire souffler certaines de ses stars, comme Mason Greenwood.

L’OM veut une doublure à Greenwood La star anglaise réalise d’excellentes choses, mais l’OM pourra difficilement lui faire jouer tous les matchs. La recherche d’une doublure a ainsi débuté et les pistes ne manquent pas, en France comme à l’étranger. En Amérique du Sud, on a notamment parlé d’un vif intérêt pour Joel Sebastian Romero, milieu droit de 20 ans qui évolue actuellement au Club Deportivo América de Cali.