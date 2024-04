Départ de Mbappé : C’est annoncé, le PSG tient enfin son successeur

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé va finir au Real Madrid à la prochaine intersaison. C’est en effet ce que Dario Canovi a affirmé à la radio italienne. L’agent de Thiago Motta a dévoilé également le nom de son remplaçant en lieu et place au PSG : Victor Osimhen.

Entre Kylian Mbappé et le PSG, le clap de fin est programmé pour juin 2024 soit sept années après son arrivée de l’AS Monaco. Il Mattino a récemment fait savoir que pour ce qui est de l’identité de son successeur au Paris Saint-Germain, Victor Osimhen pourrait être l’heureux élu.

«Il est très probable qu’il joue au PSG la saison prochaine»

Car en effet, l’attaquant du Napoli, qui dispose d’une clause libératoire fixée entre 110 et 130M€, rêverait de signer au PSG. Et ce n’est pas Dario Canovi qui affirmera le contraire. L’agent italien et représentant d’un certain Thiago Motta a communiqué le message suivant à Radio Kiss Kiss ces dernières heures. « L’avenir d’Osimhen ? Il est très probable qu’il joue au PSG la saison prochaine. Il serait l’achat parfait après l’adieu de Mbappé ».

Mbappé - PSG : Clash annoncé entre Luis Enrique et le Qatar ? https://t.co/mHJFU7KfeX pic.twitter.com/H6amQ3dzHn — le10sport (@le10sport) April 3, 2024

«Mbappé ? Je vois une farce qui dure depuis trop de temps pour moi»