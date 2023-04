C’est annoncé, il est prêt à rejoindre Mbappé au PSG

Axel Cornic

Cet été devrait marquer la fin de la MNM, puisque Lionel Messi est en fin de contrat et Neymar reste indésirable après avoir déjà été poussé vers la sortie il y a quelques mois. Ainsi, Luis Campos va devoir trouver des nouveaux compères d’attaque pour Kylian Mbappé et aurait notamment l’intention d’attirer Rayan Cherki au Paris Saint-Germain.

Le PSG devrait une nouvelle fois changer de visage, avec des départs de taille comme Lionel Messi ou encore Sergio Ramos et Neymar. Pour les oublier, Luis Campos aurait l’intention de miser sur la jeunesse et cela pourrait commencer par l’une des promesses de la formation de l’OL.

Qui va accompagner Mbappé ?

Annoncé comme l’un des talents de demain depuis son plus jeune âge, Rayan Cherki semble beaucoup plaire au PSG, où il pourrait donc retrouver Kylian Mbappé. Les deux seraient assez proches et cela serait également le cas pour leurs entourages respectifs.

Cherki prêt à céder aux appels du PSG