Après ce transfert à 60M€, il dénonce un problème

Malgré un première partie de saison plutôt encourageante, Achraf Hakimi est bien plus en difficulté depuis le début de l’année 2024. Mardi soir, contre la Real Sociedad, il a de nouveau livré une prestation décevante malgré la belle victoire du PSG (2-1). Et Daniel Riolo commence à craindre qu’il y ait un problème avec l’international marocain.

Durant l'été 2021, le PSG frappe très fort en recrutant notamment Achraf Hakimi en provenance de l'Inter Milan pour plus de 60M€. Néanmoins, l'international marocain alterne le bon et le moins bon depuis son arrivée à Paris. Et comme le constate Daniel Riolo après la victoire contre la Real Sociedad (2-1) mardi soir, Hakimi traverse une période délicate depuis la CAN.

Riolo s'interroge sur Hakimi

« Globalement, le PSG a fait un match sérieux, en respectant ce que le coach avait demandé. Dembélé a fait ce qu’on lui a demandé avec beaucoup de replis défensifs. Maintenant, dans la colonne débit, oui Dembélé dans ce positionnement là, je pense que ce n’est pas sa place. A trop toucher de ballons, il n’a pas la technique pour jouer à cet endroit. Hakimi, c’est encore un autre problème », estime le journaliste de RMC au micro de l’ After Foot , avant de poursuivre.

«Depuis la CAN, il est à côté de la plaque»