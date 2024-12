50M€ : Le PSG a trouvé encore mieux que Barcola ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Parmi les 4 recrues ayant intégré l’effectif de Luis Enrique au PSG l’été dernier, on retrouve notamment Désiré Doué. Ce sont alors 50M€ qui ont été dépensés pour recruter le phénomène qui évoluait alors à Rennes. Un talent auquel croit beaucoup Daniel Riolo, au point même de le voir encore meilleur que Bradley Barcola.

Acheté 50M€ par le PSG cet été, Désiré Doué a connu des premiers mois compliqués. Mais aujourd’hui ça va beaucoup mieux pour l’ancien crack de Rennes. A 19 ans, il commence à montrer toute l’étendue de son talent à Paris. Et prouver qu’il est meilleur que Bradley Barcola ? Daniel Riolo en est persuadé et le PSG serait en train de s’en rendre compte.

« Doué est au-dessus par rapport à Barcola »

Lors de L’After Foot, Daniel Riolo a fait une comparaison entre Bradley Barcola et Désiré Doué. Le journaliste RMC a alors commencé par dire : « Barcola est en train de se rendre compte que probablement même au club on se dit que Doué est plus talentueux que lui. Ce que je pense, Doué est au-dessus par rapport à Barcola. Donc ça va être compliqué pour lui ».

« Il n’y a pas photo »

« Honnêtement, sur la technique, le rapport au ballon, il n’y a pas photo entre Doué et Barcola. Le rapport au ballon n’est pas le même. Après, ça ne présage de rien, des mecs techniques qui n’y arrivent pas… Comment faire ? Tu le sais que le haut niveau c’est la tête. Au point où ils en sont maintenant, ça va être la tête. Doué a tout, Barcola a un peu moins, mais il a quand même des qualités. Maintenant, ça va être le mental », a poursuivi Riolo sur ce débat Doué/Barcola.