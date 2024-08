Mercato : Le PSG a bouclé une très belle affaire à 40M€

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Recruté à l’été 2022, Vitinha a réalisé une deuxième saison de très haute volée sous les ordres de Luis Enrique au PSG, inscrivant notamment 9 buts, de quoi lui permettre de franchir un cap mais également de voir sa valeur marchande grimper en flèche, lui qui fut recruté pour 40M€.

La saison dernière, Vitinha a explosé sous les ordres de Luis Enrique, s’imposant comme un titulaire indiscutable dans l’entrejeu du PSG et faisant preuve d’une grande efficacité offensive avec 9 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues, à la différence de Marco Verratti, inscrivant 11 réalisations sur ses onze années dans la capitale. Un investissement qui porte ses fruits.

Le prix de Vitinha grimpe

Arrivé pour 40M€ en provenance du FC Porto, Vitinha a vu sa cote grimper en flèche comme le souligne Le Parisien, la valeur marchande de l’international portugais ayant pris presque 50 % par rapport à son indemnité de transfert de l’époque.

« Vitinha est parfait »

La saison dernière, Luis Enrique s’était montré dithyrambique à l’égard de son milieu à plusieurs reprises. « Vitinha est parfait pour un entraîneur comme moi, s’enflammait-il en avril. C’est un joueur de grande qualité, qui aime posséder le ballon et le conserver. C’est la qualité principale que nous recherchons chez nos milieux de terrain : être capable de jouer entre les lignes, de trouver les autres, de tirer, de marquer, d’être bon défensivement également. Vitinha sait faire tout ça et encore plus. Il faut féliciter ce monsieur et lui souhaiter qu’il poursuive à ce niveau voire s’améliore encore, parce que je suis convaincu qu’il a une marge de progression ». A Vitinha de le montrer.