Mercato : Après Mbappé, voilà les trois attaquants du PSG sur le départ !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’attaque du PSG est amoindrie après le départ de Kylian Mbappé, s’engageant pour les cinq prochaines années avec le Real Madrid. Alors que les dirigeants sont à la recherche d’une pointure à ce poste, d’autres joueurs offensifs sont sur le départ comme l’explique le journaliste Jonathan Johnson.

Une page s’est tournée au Paris Saint-Germain avec la fin de contrat de Kylian Mbappé, parti au Real Madrid. Alors que l’attaquant de l’équipe de France a été présenté aux supporters merengue ce mardi, le club de la capitale s’active dans le même temps pour renforcer son secteur offensif, amoindri suite au départ de son désormais ex-numéro 7. Khvicha Kvaratskhelia (Naples), Victor Osimhen (Naples) ou encore Julián Álvarez (Manchester City) ont notamment été cités sur les tablettes du PSG, qui s’apprête également à perdre d’autres attaquants.

Mercato - Real Madrid : Le clan Mbappé lâche un dernier tacle au PSG ? https://t.co/xr5EaVJcV9 pic.twitter.com/YgGljEcodB — le10sport (@le10sport) July 18, 2024

« Je ne vois pas comment le PSG pourrait se séparer de Goncalo Ramos »

La situation de Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos sera notamment à scruter de près suite à leur première saison compliquée dans la capitale. Mais aux yeux de Jonathan Johnson, le Portugais n’aurait pas à s’en faire. « Je ne vois pas comment le PSG pourrait se séparer de Goncalo Ramos, car il a montré des signes de retour à son meilleur niveau à la fin de la saison dernière », explique sur CaughtOffside le journaliste, ciblant trois autres joueurs pour un possible départ.

Asensio, Kolo Muani et Soler candidats au départ

« Je pense qu'Asensio ou Kolo Muani, et peut-être aussi Carlos Soler, seraient les options les plus probables dont le PSG envisagerait de se séparer », confie-t-il. Dans le viseur d’Aston Villa, Soler figurerait également dans les petits papiers de Villarreal et la Real Sociedad.