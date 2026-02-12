Mbappé : Le rendez-vous qui a changé sa vie, «je n'en ai pas dormi...»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En l'espace d'un petit mois, la carrière de Kylian Mbappé a basculé. Il y a quelques années de cela, l'actuel capitaine de l'équipe de France écrivait déjà une grande partie de son histoire. Un rendez-vous qu'il n'a pas manqué, mais qui l'a tout de même privé de sommeil. Lors d'une longue entrevue, Mbappé a tout raconté.

Depuis ses débuts à l'AS Monaco qui ont précédé de quelques mois ses premiers pas avec l'équipe de France A, Kylian Mbappé est un joueur qui suscite beaucoup d'attentions et de couverture médiatique. Sa précocité fut telle qu'il a été un élément indéboulonnable dans l'attaque des Bleus qui a décroché sa deuxième étoile mondiale en Russie le 15 juillet 2018 à Moscou. Le tout, à l'aube de ses 20 ans.

Le jour où Mbappé a détruit le PSG à 16 ans pic.twitter.com/5LuI6oFDjU — Amad (@Kyksk5fxb) February 11, 2026

«J'étais un peu stressé» Quelques années plus tard, Kylian Mbappé accordait un entretien fleuve à Esquire. Pour le magazine, l'actuel capitaine de l'équipe de France en passe de devenir le meilleur buteur de l'histoire des Bleus se confiait sur cette première expérience victorieuse en Coupe du monde. Avec, pour la finale, une nuit chargée de stress. « Je suis allé jouer les matchs calmement, comme je l'ai toujours fait. Je ne voulais pas changer simplement parce que c'était la Coupe du monde. Nous avons eu la chance d'avoir une équipe jeune. Nous étions totalement insouciants, juste une bande de copains. J'étais un peu stressé. Je n'ai pas beaucoup dormi. Mais plus le match approchait, moins j'étais stressé ».