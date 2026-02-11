La carrière de Roberto De Zerbi chamboulée par un ancien du PSG ?

Alexis Brunet

Dans la nuit de mardi à mercredi, l’OM a publié un communiqué actant la fin de sa collaboration avec Roberto De Zerbi. L’Italien est donc maintenant libre, mais il pourrait rapidement retrouver un club. Une formation de Premier League s’intéresserait notamment à lui, mais l’ancien Marseillais pourrait finalement se faire doubler par un ancien du PSG.

Actuellement, l’OM traverse une période plus que compliquée. Le club phocéen a été éliminé de la Ligue des champions à la surprise générale et dernièrement il y a eu cette grosse défaite contre le PSG (5-0). Un nouveau coup dur qui a été fatal à Roberto De Zerbi. Dans la nuit de mardi à mercredi, Marseille a annoncé sa séparation avec l’entraîneur italien par le biais d’un communiqué. « L’Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi, entraîneur de l’équipe première, annoncent la fin de leur collaboration d'un commun accord. À la suite d’une concertation réunissant l’ensemble des parties prenantes de la direction du club – propriétaire, président, directeur du football et entraîneur – il a été décidé d’opter pour un changement à la tête de l’équipe première. Une décision collective, difficile, prise au terme d’une réflexion approfondie dans l’intérêt du club pour répondre aux enjeux sportifs de cette fin de saison. L’Olympique de Marseille tient à remercier Roberto De Zerbi pour son investissement, son engagement, son professionnalisme et son sérieux, marqués notamment par la 2ᵉ place obtenue lors de la saison 2024/25. Le club lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière. »

Le bilan de Roberto De Zerbi à la tête de l’OM 📊



🥇 Meilleur ratio de victoires en compétition officielle au XXIe siècle (𝟓𝟕 %)

🥉 3e meilleure moyenne de points par match sous l’ère Frank McCourt (𝟏,𝟖𝟏)



Comprenez-vous la décision du club de mettre fin à sa collaboration… pic.twitter.com/oOdnNEcQMq — Prime Video Sport France (@PVSportFR) February 11, 2026

Tottenham pense à De Zerbi Roberto De Zerbi n’a donc pas résisté à l’ambiance brûlante de l’OM, mais maintenant il est libre de tout contrat et il peut vite rebondir dans un nouveau club s’il le veut. Selon plusieurs sources, son nom revient d’ailleurs du côté de Tottenham, qui a également viré son coach Thomas Frank ce mercredi. L’entraîneur italien dispose d’une belle cote en Angleterre depuis son passage réussi du côté de Brighton de 2022 à 2024.