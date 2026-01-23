Lucas Chevalier : Catastrophe annoncée au PSG ! 

Alexis Brunet

L’été dernier, le PSG avait pris une décision inattendue avec Gianluigi Donnarumma. Le club de la capitale avait choisi de se séparer de l’Italien et de miser alors sur Lucas Chevalier, qui réalisait de très bonnes choses du côté de Lille. Le Français n’a malheureusement pas le même niveau à Paris et son transfert tourne à la catastrophe.

C’était l’un des transferts du mercato estival 2025. Après avoir fait le bonheur de Lille pendant plusieurs saisons, Lucas Chevalier décidait de franchir un palier dans sa carrière en rejoignant le PSG, tout juste auréolé de son titre de champion d’Europe. Une arrivée qui a entraîné le transfert de Gianluigi Donnarumma du côté de Manchester City.

Chevalier n’est pas encore au niveau Malheureusement, depuis son arrivée au PSG, Lucas Chevalier n’arrive pas à mettre tout le monde d’accord. Le portier parisien n’a encore une fois pas été impérial contre le Sporting Lisbonne mercredi soir (défaite 2-1 des hommes de Luis Enrique) et selon le journaliste de RMC Sport Jimmy Braun, qui s’est exprimé dans After PSG, l’ancien Lillois ne fait clairement pas oublier Gianluigi Donnarumma pour le moment. « Si Chevalier fait la même seconde partie de saison que Donnarumma l’année dernière, qu’est-ce qu’on dira au mois de juin ? Force est de constater que le Chevalier d’aujourd’hui ne remplace pas, et loin de là, Donnarumma. Ce n’est pas du même niveau. »