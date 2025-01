Paris FC : Le premier transfert de l’été déjà programmé ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Troisième de Ligue 2, à seulement trois points du leader lorientais, le Paris FC envisage de se renforcer cet hiver. Les premières pistes annoncées évoquent des profils expérimentés comme Jonathan Ikoné (26 ans), mais aussi Joshua Guilavogui. A 34 ans, le milieu de terrain de Leeds United serait plutôt prévu pour l'été prochain.

Le Paris FC n’a plus rien à voir avec le club du début de saison. Depuis, le club est poussé sous la houlette de la famille Arnault, épaulée par Red Bull. Des têtes couronnés ont déambulé dans le stade Charléty ces dernières semaines, à l’image de Jürgen Klopp, qui apporte son expertise en tant que directeur mondial du football au sein de la marque autrichienne. Le projet parisien pourrait se diriger vers la formation, avec une volonté de se concentrer sur des éléments issus du bassin parisien. « Notre ambition est de devenir le premier centre de formation en France, de ressembler un jour à la Masia à Barcelone, grâce au potentiel exceptionnel du bassin parisien, le meilleur au monde avec celui de Sao Paulo » a confié Pierre Ferracci, président du Paris FC.

Le Paris FC passe à l'action

Mais en attendant, le Paris FC veut se concentrer sur des joueurs expérimentés, pour traverser au mieux la seconde partie de saison. Passé par l’équipe de France (4 sélections), Jonathan Ikoné fait partie des pistes évoquées. « Ikoné ? Je ne sais pas si il a envie de venir. On travaille sur plusieurs pistes. On fera un choix le moment venu » a déclaré Ferracci sur le plateau de l’After Foot ce lundi.

La piste Guilavogui confirmée

Comme le confirme France-Bleu Paris, un autre ancien de l’équipe de France fait partie des profils susceptibles de débarquer. Lié à Leeds jusqu’en juin prochain, Joshua Guilavogui pourrait apporter son expérience au sein d’une équipe, qui envisage de monter en Ligue 1 la saison prochaine. D’ailleurs, le Paris FC cherche à l’enrôler librement, en fin de saison, sans vouloir aller plus vite que la lumière. « Il ne faut pas se précipiter, surtout en période de mercato où tout part dans tous les sens.On reçoit des propositions parfois un peu bizarres alors on fait le tri et on travaille d'arrache-pied » a confié Ferracci.