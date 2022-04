Foot - Rennes

Rennes : Genesio vise le podium de Ligue 1 !

Publié le 2 avril 2022 à 22h55 par La rédaction

Remonté sur la 2ème marche du classement après le match nul face à l’OGC Nice, le Stade Rennais va vivre une fin de saison passionnante, selon Bruno Genesio.