Mercato – Rennes : Le Stade Rennais sur un joueur du Bayern !

Publié le 6 août 2020 à 23h20 par La rédaction mis à jour le 6 août 2020 à 23h22

Après une 3e place qui les enverra jouer les barrages de la Ligue des champions, Rennes voit désormais les choses en grand et adapte son recrutement.

Fort de sa 3e place en Ligue 1 et de son nouveau directeur sportif, Florian Maurice, le Stade Rennais montre un recrutement ambitieux dans la logique des années précédentes. Jéremy Morel étant reparti à Lorient, Rennes se doit de trouver un nouveau défenseur central aux côtés de Benjamin Da Silva. Selon le magazine Kicker, c’est vers Javi Martinez que les Bretons se sont tournés. Un choix ambitieux mais pas irréalisable. En effet il ne reste plus qu’un an de contrat au défenseur espagnol du Bayern Munich. Agé de 31 ans Martinez manque de temps de jeu en Bavière (6 titularisations cette saison). Reste à savoir si Rennes saura aussi faire face à l’ancien club de l’espagnol, l’Athletic, qui serait également sur les rangs.