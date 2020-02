Foot - ASSE

ASSE : Puel rassure tout le monde pour Loïc Perrin !

Publié le 21 février 2020 à 14h40 par T.M.

Du côté de l’ASSE, on craignait le pire pour Loïc Perrin. Mais ce vendredi, Claude Puel a donné des nouvelles rassurantes du défenseur central.