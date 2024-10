Vente PSG : «Ils partiront un jour…», la grande annonce sur l’avenir du Qatar

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2011, le Qatar décidait d’investir au PSG et d’acheter le club de la capitale. Une belle histoire qui est toujours en cours, même si depuis plusieurs mois maintenant, il est de plus en plus question d’un désengagement des Qataris. Ça avait notamment fait beaucoup parler à l’approche de la Coupe du monde 2022. Si QSI est aujourd’hui toujours à la tête du PSG, Thibaud Vézirian s’est confié sur une possible vente du club parisien.

En 2022, le Qatar organisait la Coupe du monde et à l’approche de cet événement, il était régulièrement expliqué que QSI allait se désengager du PSG. Force est de constater que quasiment deux ans après le Mondial, les Qataris sont toujours à Paris et encore loin d’être partis. Il n’empêche qu’il est encore et toujours question d’un possible départ des propriétaires actuels du PSG et face à ces rumeurs, Thibaud Vézirian a apporté des éléments de réponse.

Le Qatar sur le départ au PSG ?

Sur Twitch, Thibaud Vézirian s’est prononcé sur l’avenir du Qatar au PSG. Dans un premier temps, il a expliqué : « Depuis des années, on me dit que le Qatar va partir du PSG. Je vous ai maintenu qu’après la Coupe du monde au Qatar, le Qatar ne partirait pas. On est deux ans après la Coupe du monde, le Qatar n’est pas parti. Ceux qui annonçaient que c’était fini, vous vous êtes trompés ».

« Un jour ils partiront, mais là ce n’est pas le cas »

Le journaliste a ensuite ajouté : « Le départ progressif des Qataris au PSG ? Ils sont encore en train d’améliorer le centre d’entraînement à Poissy pour développer une nouvelle tribune, un nouvel emplacement pour les féminines. Ils cherchent à tout prix à valoriser encore le club. Oui les Qataris partiront un jour du PSG, mais le process de valorisation du club se poursuit. Il n’y a pas de problème à dire qu’un jour ils partiront, mais là ce n’est pas le cas ».