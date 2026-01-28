Un joueur du PSG frustré : Il dénonce une injustice

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le début de la saison, le PSG se distingue par un manque criant de réalisme devant le but. Les attaquants parisiens sont donc clairement pointés du doigt. Une situation qui commence à en frustré certains au point qu'une forme d'injustice soit même dénoncée au sein de l'effectif parisien.

Cela fait désormais quelques matches que le PSG semble être retombé dans ses travers du début de la saison dernière. En effet, les Parisiens sont en grande difficulté à la finition ce qui les prive de points précieux. Et un joueur symbolise cette situation : Gonçalo Ramos. Très efficace lorsqu'il entre en jeu, le Portugais est souvent muet lorsqu'il débute une rencontre. Et la situation commence visiblement à l'agacer comme en témoigne son geste de frustration au moment de son remplacement contre l'AJ Auxerre. Il faut dire que pour Rio Mavuba, il y a une forme d'un injustice.

La frustration monte chez les attaquants du PSG « Si la réaction de Gonçalo Ramos à sa sortie, peut avoir des conséquences à Paris même si c’est très rare ? C’est très rare, après sincèrement à sa place on peut comprendre sa frustration parce que lorsqu’il ne marque pas, il sort très tôt. C’est vrai que pour lui, par rapport aux autres, on a parfois l’impression que c’est injuste », confie-t-il sur le plateau de Téléfoot, avant d'évoquer plus globalement le manque de réalisme offensif du PSG.