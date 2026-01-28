Un joueur du PSG frustré : Il dénonce une injustice

Depuis le début de la saison, le PSG se distingue par un manque criant de réalisme devant le but. Les attaquants parisiens sont donc clairement pointés du doigt. Une situation qui commence à en frustré certains au point qu'une forme d'injustice soit même dénoncée au sein de l'effectif parisien.
Cela fait désormais quelques matches que le PSG semble être retombé dans ses travers du début de la saison dernière. En effet, les Parisiens sont en grande difficulté à la finition ce qui les prive de points précieux. Et un joueur symbolise cette situation : Gonçalo Ramos. Très efficace lorsqu'il entre en jeu, le Portugais est souvent muet lorsqu'il débute une rencontre. Et la situation commence visiblement à l'agacer comme en témoigne son geste de frustration au moment de son remplacement contre l'AJ Auxerre. Il faut dire que pour Rio Mavuba, il y a une forme d'un injustice.
La frustration monte chez les attaquants du PSG
« Si la réaction de Gonçalo Ramos à sa sortie, peut avoir des conséquences à Paris même si c’est très rare ? C’est très rare, après sincèrement à sa place on peut comprendre sa frustration parce que lorsqu’il ne marque pas, il sort très tôt. C’est vrai que pour lui, par rapport aux autres, on a parfois l’impression que c’est injuste », confie-t-il sur le plateau de Téléfoot, avant d'évoquer plus globalement le manque de réalisme offensif du PSG.
«On a parfois l’impression que c’est injuste»
« Si l’efficacité offensive est inquiétante alors qu’il y a des échéances qui arrivent ? Inquiétant, je n’irais pas jusque-là parce qu’ils ont quand même récupéré la première place. Mais c’est vrai que quand on voit qu’en Ligue 1 le meilleur buteur est Barcola (7 buts). Non pas qu’il ne peut pas l’être, mais si on se réfère à ce qu’il s’est passé la saison passée, notamment dans les matchs importants du PSG, les trois attaquants étaient quand même Kvara, Doué et Dembélé, on attend quand même à ce qu’ils reviennent. D’autant plus pour Kvara et Doué, qu’ils reviennent à leur meilleur niveau, qu’ils soient décisifs sur les matchs et qu’ils marquent beaucoup de buts. Le coach avait parlé de plusieurs joueurs à plus de dix buts, et c’est vrai que cette saison on ne les voit pas trop, même s’il y a eu des pépins physiques. Si Paris veut avoir les ambitions qu’ils ont eu la saison passée et aller taper haut en Ligue 1 et en Champion’s League, je pense qu’on attend absolument le retour des trois », ajoute Rio Mavuba.