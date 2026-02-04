«Tu as un gros salaire», une star du PSG en conflit avec la direction ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

La vie n'est jamais un long fleuve tranquille pour le PSG, qui a pourtant remporté la Ligue des Champions la saison dernière et qui s'est enfin imposé comme une référence européenne en terme de jeu. Le journaliste Bruno Salomon évoque d'ailleurs un malaise persistant depuis quelques mois en interne, et qui concerne l'une des grandes stars de l'effectif du PSG, disposant d'un salaire conséquent.

Le PSG a frappé fort la saison dernière en remportant la première Ligue des Champions de son histoire, et ce sacre a notamment permis à l'un des grands noms de l'effectif parisien à s'imposer comme une référence mondiale et à remporter le Ballon d'Or : Ousmane Dembélé (28 ans). L'attaquant tricolore tente d'ailleurs de jouer sur cette distinction afin de boucler au plus vite la prolongation de son contrat actuel court jusqu'en 2028 avec le PSG, mais en attendant, son état de forme depuis le début de la saison préoccupe les observateurs...

« S’il fait la tête à ses dirigeants car son contrat en or n’arrive pas... » Au micro de France Bleu Paris, le journaliste Bruno Salomon a interpellé Ousmane Dembélé et voit un lien entre les négociations interminables pour sa prolongation de contrat au PSG et son état de forme décevant de cette première partie de saison : « Il y a un moment donné, je suis désolé mon bon Ousmane, mais la fête est fini. Tu es Ousmane Dembélé, tu es le patron de l’attaque du PSG. Quand tu rentres même 30 minutes face à Strasbourg, même si ça te fait suer d’être là, qu’il pèle, nous aussi on a froid dans les tribunes, et même si ça fait pas plaisir d’être remplaçant et qu’il fait la tête à son coach, c’est pas la peine de nous le faire comprendre. Ou s’il fait la tête à ses dirigeants car son contrat en or n’arrive pas, c’est pas la peine de nous le faire comprendre. Mais là, ce n’est pas l’attitude d’un leader. Oui Ousmane Dembélé, t’es Ballon d’Or, pas de problème, t’as un gros salaire, mais tu sais quoi, t’es des responsabilité. Et tes responsabilités, c’est de rentrer comme t’as fait face à Auxerre mais aussi de rentrer face à Strasbourg. Comme l’a très bien dit notre consultant hier, c’était du foutage de gueule hier soir », a lâché le journaliste.