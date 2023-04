Révélation, le boss du PSG veut mettre en place un incroyable projet en secret

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Et si le PSG quittait le Parc des Princes dans les prochains mois ? Le scénario prend forme puisque le club parisien envisagerait de racheter le Stade de France. Pourtant, ce n'était pas l'idée première de Nasser Al-Khelaïfi, qui espérait moderniser l'enceinte parisienne avec l'idée d'accueillir, un jour, une finale de Ligue des champions.

C'est la grosse information de ce jeudi soir. Le PSG envisage de déposer un dossier pour racheter le Stade de France, mis en vente. Un nouveau tournant dans le conflit, qui oppose la direction parisienne à la Mairie de Paris.

PSG : Galtier en plein scandale, ils racontent sa gestion du ramadan https://t.co/U2hOfzlPTv pic.twitter.com/wl6A8LaAOP — le10sport (@le10sport) April 13, 2023

« On ne peut pas rester dans ces conditions »

Il y a quelques semaines, le président du PSG avait exprimé son ras-le-bol, lui qui espérait racheter le Parc des Princes afin de le moderniser. « On ne peut pas rester dans ces conditions. Si on peut franchir une étape, on restera. Mais on ne veut pas rester sans rien faire. La mairie devrait réfléchir à notre offre. On a déjà investi plus de 80 millions d'euros dans le stade » avait confié Al-Khelaïfi.

Al-Khelaïfi avait un incroyable rêve