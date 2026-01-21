PSG : Une star va débarquer, le renfort parfait est annoncé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Dominateur, le Paris SG s’est incliné sur la pelouse du Sporting (1-2) mardi soir en Ligue des champions. Une contreperformance qui complique la tâche du club en vue d’une qualification directe pour les huitièmes de finale, mais Laurent Fournier n’est pas inquiet, comptant notamment sur le retour d’Achraf Hakimi.

Malgré une nette domination, le PSG s’est incliné mardi soir sur la pelouse du Sporting (1-2). Tout s’est joué dans les vingt dernières minutes de la partie avec un doublé de Luis Suarez, tandis que Khvicha Kvaratskhelia avait permis à son équipe de recoller au score. Lucas Chevalier se retrouve de nouveau sous le feu des critiques, tout comme Illya Zabarnyi, entré en fin de match et fautif sur l’action du deuxième but.

Laurent Fournier pas inquiet Si le PSG se complique la tâche en vue d’une qualification directe pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, Laurent Fournier reste optimiste pour la suite. « Il ne faut pas être inquiet car on voit les mêmes préceptes de jeu, cette envie de maîtriser le ballon, de presser. C’est juste une question de réussite et de fatigue. Ils ont manqué de lucidité », estime l’ancien joueur du club, rappelant notamment qu’un renfort important s’apprête à retrouver la capitale : Achraf Hakimi.