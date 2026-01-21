PSG : Une star va débarquer, le renfort parfait est annoncé !

Dominateur, le Paris SG s’est incliné sur la pelouse du Sporting (1-2) mardi soir en Ligue des champions. Une contreperformance qui complique la tâche du club en vue d’une qualification directe pour les huitièmes de finale, mais Laurent Fournier n’est pas inquiet, comptant notamment sur le retour d’Achraf Hakimi.
Malgré une nette domination, le PSG s’est incliné mardi soir sur la pelouse du Sporting (1-2). Tout s’est joué dans les vingt dernières minutes de la partie avec un doublé de Luis Suarez, tandis que Khvicha Kvaratskhelia avait permis à son équipe de recoller au score. Lucas Chevalier se retrouve de nouveau sous le feu des critiques, tout comme Illya Zabarnyi, entré en fin de match et fautif sur l’action du deuxième but.
Laurent Fournier pas inquiet
Si le PSG se complique la tâche en vue d’une qualification directe pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, Laurent Fournier reste optimiste pour la suite. « Il ne faut pas être inquiet car on voit les mêmes préceptes de jeu, cette envie de maîtriser le ballon, de presser. C’est juste une question de réussite et de fatigue. Ils ont manqué de lucidité », estime l’ancien joueur du club, rappelant notamment qu’un renfort important s’apprête à retrouver la capitale : Achraf Hakimi.
« Hakimi a révolutionné le poste de latéral et quand il va revenir, ça sera tout bénéfique »
« Hakimi va revenir, Dembélé et Doué vont monter en puissance. On va attendre que le PSG arrive au mois de mars pour les grandes échéances. Mais je pense qu’ils seront prêts. Même s’ils ont davantage de pression en Ligue 1, cela va les remobiliser », poursuit Laurent Fournier, interrogé par Le Parisien. L’entrée de Zabarnyi sur le côté droit n’a pas été évidente. Quand vous avez l’habitude jouer dans l’axe et que vous finissez dans le couloir, on peut sentir la différence. Je pense aux deux actions en fin de match où il se fait déborder. Hakimi a révolutionné le poste de latéral et quand il va revenir, ça sera tout bénéfique. »
Le Paris Saint-Germain doit se passer des services d’Achraf Hakimi depuis le 4 novembre dernier, et sa blessure lors du match de Ligue des champions face au Bayern Munich. Le Marocain avait ensuite pris la direction de son pays pour disputer la CAN. Warren Zaïre-Emery assure depuis l’intérim, avec une grande réussite.