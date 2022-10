Foot - PSG

PSG : Une révolution dans les tuyaux ? Christophe Galtier sort du silence

Publié le 7 octobre 2022 à 14h30

Bernard Colas

Alors qu’il est confronté à plusieurs blessures dans ce marathon de matches, dont celles de Presnel Kimpembe et Nuno Mendes, Christophe Galtier pourrait opérer un changement de taille, en optant pour une défense à quatre. Un sujet sur lequel l’entraîneur du Paris Saint-Germain s’est prononcé ce vendredi en conférence de presse.

Le marathon est lancé pour le PSG avant le début de la Coupe du monde. Les matches s’enchaînent et Christophe Galtier doit faire les bons choix pour éviter les blessures. L’entraîneur du Paris Saint-Germain doit déjà faire face à plusieurs absences, notamment en défense où Presnel Kimpembe ne reviendra pas avant la fin du mois d’octobre tandis que Nuno Mendes, victime d'une lésion aux ischios lors du match face à Benfica (1-1) mercredi, va être indisponible trois semaines minimum. Face à ces absences, Christophe Galtier envisagerait de passer à une défense à quatre selon les informations de L’Equipe , alors que Sergio Ramos, Marquinhos et Presnel Kimpembe évoluaient jusqu’ici en charnière centrale avec deux pistons sur les côtés, Achraf Hakimi et Nuno Mendes.

« Rien n'est figé pour un entraîneur »

Présent en conférence de presse ce vendredi à la veille du déplacement à Reims, Christophe Galtier s’est prononcé sur une possible réorganisation tactique. « Sur un changement d'organisation, il y a toujours des réflexions. Rien n'est figé pour un entraîneur avec les blessures, états de forme etc. Ce n'est pas l'absence d'un latéral gauche qui va m'inciter à changer de système. Ce n'est pas celle-là qui m'incitera à changer en tout cas », a confié Christophe Galtier.

« Si on change de système, ce n'est pas sûr qu'il n'y ait plus de problèmes »