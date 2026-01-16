PSG : Un attaquant quitte Paris, il choque tout le monde !

Très apprécié par Luis Enrique, Ibrahim Mbaye bénéficie d'un temps de jeu très intéressant au PSG. Des prestations qui lui ont permis d'être retenu pour disputer la CAN avec le Sénégal où il se met particulièrement en valeur puisqu'il est l'une des révélations de la compétition. De quoi impressionner tout le monde.
Alors qu'il a connu un coup de moins bien durant la première partie de saison avec le PSG. Ibrahim Mbaye semble revigoré depuis qu'il a décidé d'opter pour la sélection sénégalaise. Convoqué pour disputer la CAN, le jeune ailier parisien marque les esprits au Maroc où il s'apprête à disputer la finale de la compétition. De quoi impressionner le journaliste du Parisien Stéphane Bianchi.
Ibrahim Mbaye marque les esprits à la CAN
« Comment ne pas saluer la clairvoyance de Paulo Cesar quant à l’analyse qu’il fait du jeune Ibrahim Mbaye ? Le Titi du PSG a scotché tout le monde et je n’ai pas peur de le dire, moi le premier, depuis son arrivée en sélection. J’ai l’impression que revêtir le maillot du Sénégal l’a libéré de quelque chose, lui a donné un immense coup de boost », explique-t-il dans une session de questions-réponses sur le site du Parisien, avant de poursuivre.
«Le Titi du PSG a scotché tout le monde»
« Intégrer une sélection A composée de joueurs confirmés et bien plus matures est, à 17 ans, déjà un exploit que seuls les joueurs "différents" sont en mesure de réaliser. Mais le faire avec la facilité qui est la sienne, être décisif et percutant comme il l’a été tient carrément de l’exploit. Mais pour être honnête, je ne vois pas Pape Thiaw le titulariser dimanche en finale. D’abord parce que le coach ne fait pas – et c’est logique – encore de lui un titulaire. Et ensuite parce que ce ne serait pas lui rendre service, à son âge et son expérience restreinte, que de le faire débuter lors de ce rendez-vous où la pression et l’enjeu seront à leur maximum », ajoute Stéphane Bianchi.