PSG : Un attaquant quitte Paris, il choque tout le monde !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très apprécié par Luis Enrique, Ibrahim Mbaye bénéficie d'un temps de jeu très intéressant au PSG. Des prestations qui lui ont permis d'être retenu pour disputer la CAN avec le Sénégal où il se met particulièrement en valeur puisqu'il est l'une des révélations de la compétition. De quoi impressionner tout le monde.

Alors qu'il a connu un coup de moins bien durant la première partie de saison avec le PSG. Ibrahim Mbaye semble revigoré depuis qu'il a décidé d'opter pour la sélection sénégalaise. Convoqué pour disputer la CAN, le jeune ailier parisien marque les esprits au Maroc où il s'apprête à disputer la finale de la compétition. De quoi impressionner le journaliste du Parisien Stéphane Bianchi.

Ibrahim Mbaye marque les esprits à la CAN « Comment ne pas saluer la clairvoyance de Paulo Cesar quant à l’analyse qu’il fait du jeune Ibrahim Mbaye ? Le Titi du PSG a scotché tout le monde et je n’ai pas peur de le dire, moi le premier, depuis son arrivée en sélection. J’ai l’impression que revêtir le maillot du Sénégal l’a libéré de quelque chose, lui a donné un immense coup de boost », explique-t-il dans une session de questions-réponses sur le site du Parisien, avant de poursuivre.