PSG : Luis Enrique prépare une attaque de folie ?

Thomas Bourseau

Le secteur offensif du PSG pourrait faire bien des ravages jusqu’à la fin de la saison. Le groupe de Luis Enrique est ressorti grandi du choc de Ligue des champions face à Manchester City mercredi soir (4-2) et sera renforcé par Khvicha Kvaratskhelia pour la seconde moitié de saison. Un roulement de folie pourrait être mis en place par Luis Enrique. Explications.

Ce jeudi, Randal Kolo Muani a officiellement quitté le PSG qui a confirmé son prêt à la Juventus jusqu’à la fin de la saison. L’international français n’était plus apparu sous la tunique rouge et bleu depuis le 6 décembre à Auxerre (0-0) et ne sera plus dans les pattes de Luis Enrique qui ne semblait pas lui faire confiance. Au contraire de Bradley Barcola et du reste de l’attaque du Paris Saint-Germain renforcée par l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia cet hiver.

«Luis Enrique mise sur tous ses joueurs»

Journaliste du Parisien, Laurent Perrin a profité d’une session questions/réponses avec les internautes du quotidien de la capitale afin d’affirmer que Luis Enrique compte bien instaurer un véritable turnover et impliquer tous ses attaquants pendant cette seconde partie de saison.

« Luis Enrique mise sur tous ses joueurs. Il n'y a aucune volonté de mettre à l'écart Barcola mais de le faire progresser grâce à la concurrence et de mieux gérer son calendrier. Il a été beaucoup sollicité depuis un an. Il ne faut pas le cramer. Avec l'arrivée de Kvarat, la rotation avec Doué, Ramos, Lee et Dembélé va s'intensifier. Compte tenu du calendrier surchargé, ce n'est pas du luxe ».

«Imaginez Kvara et Dembélé commencer le match, user les défenseurs adverses, pour laisser la place lors des 25 dernières minutes à Doué et Barcola»

D’ailleurs, Laurent Perrin a fait part d’un roulement en plein match entre les titulaires et les remplaçants dans l’optique de faire du PSG un véritable rouleau compresseur.

« On va peut-être découvrir un nouveau système de coaching, qui accorde autant d'importance aux remplaçants qu'aux titulaires. Avec des remplaçants qui vont entrer en jeu pour conclure le match. Si vous suivez le rugby, c'est ce que Fabien Galthié a mis en place avec le XV de France, en préférant parler de « finisseurs » plutôt que « remplaçants ». Imaginez Kvarat et Dembélé commencer le match, user les défenseurs adverses, pour laisser la place lors des 25 dernières minutes à Doué et Barcola pour tout dynamiter ? Luis Enrique va se servir au maximum de la concurrence. Tant que les joueurs jouent le jeu, il n'y aura pas de perdants ». Du très lourd est annoncé pour le Paris Saint-Germain.