Foot - PSG

PSG : Le clash entre Mbappé et Neymar est loin d’être réglé

Publié le 17 août 2022 à 01h00 par Arthur Montagne

Depuis la victoire contre Montpellier (5-2), les tensions entre Kylian Mbappé et Neymar ne cessent d'être commentées. Et selon Mathieu Bodmer, c'est loin d'être terminé d'autant plus que les deux joueurs pourraient ne jamais réussir à s'entendre. Néanmoins, l'ancien Parisien estime que cela ne devrait pas poser de problème.

Samedi soir, le PSG retrouvait le Parc des Princes, mais également Kylian Mbappé, qui avait raté les deux premiers matches de la saison. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu pour l'attaquant français, apparu très agacé, et dont la relation avec Neymar ne cesse d'être commentée. Et pour Mathieu Bodmer, ça risque de continuer.

PSG : Neymar et Mbappé, une affaire vraiment réglée... ou une bombe à retardement ? https://t.co/B6WWwP780a pic.twitter.com/4yJc1DNZnO — le10sport (@le10sport) August 16, 2022

«Je ne suis pas sûr qu’ils vont réussir à s’entendre»

« Je ne suis pas sûr qu’ils vont réussir à s’entendre, mais cela ne me pose pas de soucis. Comme j’ai déjà pu le dire, j’ai joué dans certains clubs où des joueurs ne se disaient pas bonjour toute l’année. Mais tant que tu as un objectif commun et que tu entres sur le terrain pour mouiller le maillot, cela ne pose aucun problème. (…) C’est bien qu’ils aient réglé ça rapidement en interne », assure-t-il au micro de RMC .

«Tout ce qui touche le PSG de près ou de loin, cela fait énormément parler»